Wandeling ten voordele van Spaanse windhonden SVR

10 september 2019

13u39 1 Staden Wandelaarsvereniging Perramigos For Galgo Save Belgium organiseert op zondag 22 september in Staden een wandeling om geld in het laatje te brengen voor de opvang van verwaarloosde en mishandelde Spaanse windhonden.

“In Spanje worden windhonden - Galgos in het Spaans - afgericht voor de hazenjacht en grote jachtkampioenschappen, maar na hooguit twee kampioenschappen worden de honden al afgedankt”, leggen initiatiefnemers Nancy Van Ursel en Dirk De Grave uit. “Vaak worden ze dan gedood of moeten ze in vreselijke omstandigheden leven. Galgo Save Belgium zoekt onder andere adoptiefamilies voor het plaatsen van deze prachtige dieren. Met Perramigos dragen we ons steentje bij met deze windhondenwandeling in Staden. Iedereen is welkom, ook honden uiteraard.”

De wandeling start in Het SWOK in de Ooststraat 4a. Wandelaars hebben de keuze tussen 3 of 6 kilometer. De begeleide start vindt om 11 uur plaats. Er is ook een vrije bepijlde wandeling tussen 11 en 15 uur. Inschrijven kost 3 euro en kan via BE28 7370 4999 1520 of ter plaatse. Alle info op www.galgosavebelgium.be.