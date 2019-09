Wandelen en fietsen voor vzw Boven De Wolken Sam Vanacker

14u02 1 Staden ‘De Wandelende Takken’ organiseren op zondag 15 september een wandel- en fietstocht langs Oostnieuwkerkse wegen ten voordele van het goede doel. “Toen ik twee jaar geleden een sterrenouder ontmoette die me vertelde dat ‘Boven De Wolken’ een prachtige fotoreportage van haar sterrenkindje had gemaakt, besloot ik ook mijn steentje bij te dragen.”

De vereniging De Wandelende Takken werd eind oktober 2018 opgericht door Els Feys uit Oostnieuwkerke, samen met Nancy Stubbe, Veronique Vansteenkiste, Ilse Vandevoorde en Jurgen Lievens uit Roeselare. “We willen geld inzamelen voor goede doelen. We wilden iets doen om bij te dragen aan een warmere samenleving en er tegelijk ook plezier aan beleven. Ondertussen organiseerden we al een spaghetti-avond, een soepactie, een koekenverkoop en een lezing. Het laatste evenement van ons werkjaar wordt de fiets-en wandeltocht in Oostnieuwkerke.”

De opbrengst van het eerste werkingsjaar zal in november overhandigd worden aan vzw Boven de Wolken en daar heeft Els een goede reden voor. “Ik werk als verzorgende bij Familiehulp, maar in mijn jeugdjaren was ik vaste kinderoppas in een gezin. Ik had een goede band met de twee kinderen. Ze waren 8 en 2 jaar en zijn plots gestorven. Toen heb ik het lang moeilijk gehad. Ik was 16 jaar en over verlies werd in die tijd niet gepraat. Ik besefte dat het verlies van een kind het zwaarste is wat een ouder kan meemaken”, zegt Els. “Toen ik twee jaar geleden een sterrenouder ontmoette die me vertelde dat ‘Boven De Wolken’ een prachtige fotoreportage van haar sterrenkindje had gemaakt, besloot ik ook mijn steentje bij te dragen.”

Wandelaars en fietsers kunnen op 15 september starten tussen 8 en 15 uur aan Zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat in Oostnieuwkerke. Er zijn trajecten van vier, zeven en veertien kilometer. Elke deelnemer krijgt een gratis attentie. Ook wie niet graag wandelt of fietst, is welkom om iets te komen drinken in Zaal Zonneheem. Doorlopend zijn er workshops en kinderanimatie, met een springkasteel, een speelhoek, een ballenbad en gezelschapsspelen. Volwassenen betalen tien euro, kinderen drie euro.

“Welk project we volgend jaar gaan steunen? Daar zijn we nog niet uit. Sowieso lassen we na 15 september een sabbatperiode in, waarin we rustig gaan nadenken over nieuwe projecten en evenementen”, besluit Els.