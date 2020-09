Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding op rotonde AHK

26 september 2020

13u48 0

In de Kapelleriestraat in Staden gebeurde vrijdagavond een ongeval ter hoogte van het rondpunt. Twee auto’s kwamen in aanrijding met elkaar. Eén van de twee chauffeurs raakte gewond. De brandweer werd opgeroepen omdat mogelijk één iemand gekneld zat in zijn auto. Bij aankomst bleken beide chauffeurs erin geslaagd te zijn om zelf uit hun voertuig te stappen. Eén van hen raakte wel gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.