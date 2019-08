Vouwdag een succes: al 500 kraanvogels geplooid voor vrede Valentijn Dumoulein

15 augustus 2019

16u54

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Staden Vrijwilligers willen konden donderdag terecht in Art Studio Brikat om er samen met gastvrouw Kathy Vandamme een dagje kraanvogels te plooien. Dat gebeurt voor het initiatief ‘Vouwen Voor Vrede’, een actie waarbij zoveel mogelijk papieren kraanvogeltjes verzameld worden. Ook Jennie Vanlerberghe van Moeders voor Vrede kwam helpen.

Het project moet West-Vlaanderen op de kaart zetten als dé vredesprovincie en is een initiatief van Pax Christi, het Rodenbachfonds en het Museum aan de IJzer. De bedoeling is om tijdens de Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21 september tot 2 oktober, zoveel mogelijk papieren kraanvogels bij de IJzertoren te verzamelen als teken van vrede. Vandaar vertrekken de vogels op 2 oktober naar Brussel, om afgeleverd te worden op het kabinet van Buitenlandse Zaken. “Ik ben een tijdje geleden al gestart met vogels plooien, maar op deze Vouwdag konden vrijwilligers zich aansluiten”, vertelt Kathy Vandamme. “We hadden er al 337 op voorhand geplooid en tegen vanavond zal de teller op 500 kraanvogels staan”, glundert ze. “Er zijn vijftig mensen komen helpen, waaronder Jennie Vanlerberghe. Ze vertelde meteen ook over haar ervaringen in conflictgebieden in Afghanistan. Heel boeiend. We zijn dankbaar voor iedereen die vandaag mee kwam helpen vouwen.”