Voormalige brouwerij Lowie ruimt plaats voor nieuwbouwproject met 24 appartementen Sam Vanacker

29 oktober 2019

13u54 1 Staden Het zicht in de Dorpsstraat in Westrozebeke zal flink veranderen. De oude loods en de twee aanpalende huizen op het terrein van oud-burgemeester Josiane Lowie liggen sinds kort tegen de vlakte. Na de sloopwerken komt er een nieuwbouwproject met 24 appartementen.

Projectontwikkelaar Eiffage Development start op begin 2020 met de bouw van een groot nieuw residentieel project op het terrein van 6.500 vierkante meter. Er komt een gebouw van elf appartementen aan de kant van de de Dorpsstraat en een gebouw van dertien appartementen aan de kant van de tuin. De sloopwerken zijn twee weken geleden gestart. De eigenlijke bouw start begin volgend jaar en tegen het najaar van 2021 moet ‘Residentie Brouwershof’ klaar zijn.

Etiketten kleven

De naam verwijst naar het verleden van de site, die tot halfweg de vorige eeuw de thuisbasis was van brouwerij Van Artevelde, waar de familie Lowie bier en frisdranken produceerde. Oud-burgemeester Josiane Lowie, die naast het terrein woont, werkte er als kind zelf nog. “Dat er hier gebrouwen werd, heb ik zelf nooit meer geweten, maar ik heb wel nog meegeholpen met flessen wassen en etiketten kleven. Die etiketten moesten trouwens kaarsrecht hangen van mijn vader of er zwaaide wat”, lacht Josiane.

Chirocafé

“Later werd de brouwerij overgenomen door brouwer Lootens uit Diksmuide, maar die vertrok eind jaren negentig. De huizen verhuurden we, maar voor de loods was er sindsdien geen nieuwe invulling meer, al gebruikten verschillende mensen de loods wel als opslagplaats, terwijl ook de Chiro van Westrozebeke er elk jaar tijdens de kermis gebruik van maakte voor het Chirocafé.”

Het project beschikt over verschillende 1, 2, en 3-slaapkamerappartementen variërend in oppervlakte. De verkoop wordt afgehandeld door Vastgoed Panorama. Elke maandagnamiddag is een makelaar ter plaatse die met veel plezier geïnteresseerden ontvangt. Meer info op www.residentiebrouwershof.be.