Voormalig schepen Marie-Paule Vancoppenolle overleden Valentijn Dumoulein

29 december 2019

11u06 8 Staden Ex-schepen Marie-Paule Vancoppenolle (60) is op vrijdag 27 december aan de gevolgen van een slepende ziekte overleden. Ze was sinds 2012 één legislatuur schepen van onder andere sport, toerisme en de bib.

Marie-Paule deed in 2012 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toen stemden er 398 mensen op haar en ze werd schepen in een coalitie van Open VLD, N-VA en sp.a. Bij de verkiezingen van 2018 kwam ze door een intern conflict niet meer op en werd ze van de N-VA-lijst geweerd. Ze was getrouwd met Werner Coupé en had twee zonen. In het dagelijks leven was ze bediende bij diepvriesgroentenbedrijf Greenyard. De begrafenisplechtigheid vindt in intieme kring plaats.