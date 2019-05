Voorkeurstemmen lijken doorslag te geven: Vanderjeugd wipt over Van Volcem en blijft in parlement Sam Vanacker

26 mei 2019

23u54 0 Staden Ondanks zijn vierde plaats op de Vlaamse lijst en ondanks het feit dat Open Vld op drie zetels bleef steken in onze provincie, is Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd er toch in geslaagd om verkozen te raken. Nog een beperkt aantal bureaus moesten nog geteld worden bij het ter perse gaan, maar met ruim 14.064 stemmen leek Vanderjeugd zondagavond al nagenoeg zeker van een zetel.

Bij de liberalen moest Vanderjeugd in onze provincie weliswaar lijsttrekker Bart Tommelein (26.461) laten voorgaan, maar hij deed een pak beter dan zijn partijgenote Mercedes Van Volcem, die hij nota bene zijn plaats had gegeven op de lijst. Niet zonder risico, maar dat gebaar is Vanderjeugd niet zuur opgebroken. Van Volcem had omstreeks middernacht 7.138 voorkeurstemmen, zowat de helft van Vanderjeugd. Nog opmerkelijk is dat de Stadense kapper het zelfs beter deed dan Emmely Talpe (12.538), die op de tweede plaats stond bij de West-Vlaamse liberalen.

Het was nagelbijten bij Francesco Vanderjeugd en de zijnen in Open Huis in Staden, vooral omdat de voorkeurstemmen uit Brugge - waar Van Volcem schepen is - relatief lang op zich lieten wachten. In de loop van de namiddag reageerde de burgemeester nog gelaten toen het er naar uit zag dat hij zijn zetel zou verliezen.

“Tenzij ik dankzij de voorkeurstemmen vanavond nog voor een verrassing kan zorgen, ben ik inderdaad mijn zetel kwijt. Jammer, maar loslaten hoort nu eenmaal bij het leven. Als Mercedes Van Volcem de derde zetel krijgt van de kiezer, dan gun ik haar dat van harte”, aldus Vanderjeugd. Maar naarmate de voorkeurstemmen binnen sijpelden veranderde het plaatje volledig. Het ziet er sterk naar uit dat de populaire burgemeester van Staden dus nog wel een jaar of vijf mag wachten met dat loslaten.

Meer over Francesco Vanderjeugd

politiek