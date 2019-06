Volgende vrijdag afscheid van voormalig Agristo-baas Luc Raes (67) VHS

21 juni 2019

18u58 0 Staden In de Onze-Lieve-Vrouwkerk van zijn woonplaats Oostnieuwkerke wordt op vrijdag 28 juni om 10.30 uur afscheid genomen van Luc Raes. De medestichter van Agristo stierf woensdagavond in de Ardennen, bij een koetsongeval. Hij laat niet alleen zijn echtgenote en twee kinderen achter, maar ook vijf achterkleinkinderen.

Luc Raes was samen met vrienden in de Ardennen te gast toen het woensdagavond verkeerd liep tijdens een uitstap met drie koetsen. Op de terugtocht, op een paar honderd meter van hun bestemming in Hérisson, botste één van de koetsen op een helling langs een bosweg tegen een stapel hout. De koets, getrokken door vier paarden, kantelde. In de chaos die ontstond, kantelde ook een tweede rijtuig. Luc Raes, in z’n vrije tijd koetsier met ervaring, kreeg één van de koetsen op z’n borstkas. De man kreeg ter plaatse langdurig de dringendste zorgen en werd vervolgens naar het ziekenhuis van Aarlen overgebracht. Daar is hij bezweken aan zijn verwondingen. Bij het ongeval liepen enkele andere mensen uit het gezelschap lichtere verwondingen op.