Vliegtuig stijgt op net voor luchtruim sluit: 150 Belgen zijn terug uit Senegal Sam Vanacker

19 maart 2020

07u37 0 Staden De Belgen die de voorbije dagen vast zaten in een hotel in het Senegalese Dakar, zijn sinds vanmorgen terug op Belgische bodem.

Ongeveer 150 landgenoten, waaronder een koppel uit Staden en twee studentes uit Oudenaarde en Ronse, zaten vast in het hotel door het coronavirus. Twee dagen op rij werd hun vlucht geschrapt, maar gisterenavond rond 22.15 stegen ze uiteindelijk toch op richting Brussel. Op het nippertje, want vannacht sloot Senegal het luchtruim. Als de Belgen gisterenavond niet hadden kunnen vertrekken, hadden ze voor minstens een maand in Senegal vast gezeten.