Vijf Stadense vrouwenverenigingen slaan de handen in elkaar voor modehappening Sam Vanacker

20 februari 2020

10u49 0 Staden De dames van Femma, Femmaly, De Liberale Vrouwen, Markant en Ferm pakken op vrijdag 13 maart samen uit met een grote modehappening in het SWOK. Liefst negentien handelszaken uit de regio zijn vertegenwoordigd op het evenement. Het hoogtepunt van de avond wordt een heuse modeshow.

De vijf vrouwenverenigingen zetten al vijf jaar op rij elk jaar samen een evenement op poten. Zo was er vorig jaar een travestieshow en het jaar daarvoor haalden de dames Wim Lybaert naar Staden. De modehappening op 13 maart wordt echter de grootste organisatie tot nu toe. “Het is al heel erg lang geleden dat er nog eens een modeshow geweest is in Staden en we speelden al een tijdje met het idee om daar verandering in te brengen”, zegt Martine Zoete van Femma. “Tegelijk is het in tijden van online shoppen belangrijk om de lokale zelfstandigen eens in de kijker te zetten.”

Negentien handelaars, waarvan 17 uit (Groot-)Staden zelf, sprongen op de kar en op 13 maart zullen er in de foyer van het SWOK verschillende standjes met een heel gevarieerd aanbod spulletjes en diensten te vinden zijn, van juwelen tot handletteren en zelfs massages. De hoofdbrok van de avond is echter een modehow van twee keer 45 minuten. Acht winkels zullen vanaf 19.30 uur hun collecties showen op de catwalk in het SWOK.

De deelnemende handelaars zijn ‘t Zit Goed, Optiek Anseeuw, Atelier Pruts, Bella Vitta, Camelia, Carine Creus, Carron, Création S, De Stoffengalerij, Finosenso, Giorgio, Heidi Ballyn, Heidi Bostoen, La Coupe, Liestretto, Mooispot, Qty-Pie, Tine Gheeraert en Mylène. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij de leden van de verenigingen en bij de deelnemende handelaars. Aan de deur betaal je 12 euro. Tijdens de avond worden er waardebonnen van de handelaars verloot onder de aanwezigen.