Vijf nieuwe coronagevallen in Staden in één week: “Voorzichtigheid is geboden” SVR & LSI

09 juli 2020

13u21 0 Staden Het aantal coronagevallen is licht gestegen de voorbije dagen, tot gemiddeld 86 per dag. In onze provincie lijkt er een verhoogd risico te zijn in Staden, waar de voorbije week vijf nieuwe besmettingen zijn bijgekomen, al is de situatie volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) onder controle.

Door de nieuwe besmettingen staat Staden op dit moment op de zeventiende plaats op de tabel van Sciensano. “Er is geen reden tot paniek, want de algemene trend voor Staden zit in dalende lijn”, verzekert burgemeester Vanderjeugd. “Daarvoor moet je de aantallen per maand bekijken. De voorbije vier weken hadden we tien nieuwe besmettingen. De voorbije week waren dat er vijf. De voorbije drie dagen kwam er eentje bij. Gisteren waren het er nul. De trend daalt duidelijk, al betekent dat niet dat we niet waakzaam moeten zijn.”

Volgens Vanderjeugd is er voorlopig geen reden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. “Op basis van deze cijfers gaan we nog geen activiteiten verbieden, maar we gaan ook geen activiteiten of samenkomsten van mensen aanmoedigen. Voorzichtigheid blijft geboden. Sommige mensen lijken te denken dat alles weer kan en mag, maar dat is niet waar. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het gevaar nog niet geweken is.”