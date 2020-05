Vierde Zombietrail uitgesteld naar volgend jaar Sam Vanacker

22 mei 2020

11u01 7 Staden Dit jaar zal er geen Zombietrail plaatsvinden in Staden. De vierde editie van het populaire loop-en wandelevenement stond gepland op zaterdag 31 oktober, maar de organiserende werkgroep wil door de onzekere toekomst liever geen risico’s nemen.

“Massa-evenementen zijn verboden tot eind augustus, maar geen mens die met zekerheid kan zeggen hoe de situatie daarna zal evolueren”, zegt Wouter van Vooren van de organiserende vzw. “Normaal zitten we nu stilaan op kruissnelheid voor de organisatie. We zijn op het punt gekomen dat we er ofwel vol voor gaan ofwel toch op de rem gaan staan. Gezien de vele kosten die we maken voor dit evenement en gezien we jaarlijks onze opbrengst wegschenken is er weinig marge om risico’s te nemen. Nu beslissen om het evenement uit te stellen is de enige verantwoorde beslissing. De vierde Zombietrail zal daarom op zaterdag 30 oktober 2021 plaatsvinden.”

Wel Zombier

Jaarlijks laat de vzw speciaal voor de Zombietrail een eigen bier brouwen en ook dit jaar werd het ‘Zombier’ besteld bij brouwerij Les Deux Morins. “Het brouwproces is volop aan de gang en vanaf deze zomer is het bier beschikbaar”, aldus nog Van Vooren. “De smaak evolueert op de fles en tegen de halloweenperiode zal het bier optimaal smaken.” Wie wat Zombier in huis wil halen, kan terecht op info@zombietrail.be of 0473/37.35.91.