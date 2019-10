VIDEO: Zombietrail lokt tweeduizend lopers Valentijn Dumoulein

27 oktober 2019

08u43 2

De Zombietrail lokte zaterdagavond liefst tweeduizend deelnemers. Het loop- en wandelevenement in Halloweensfeer was al aan zijn derde editie toe. De Zombietrail lokt elk jaar steeds meer enthousiastelingen. Voor de eerste editie daagden er 1.300 lopers en wandelaars op, bij de tweede waren er al 2.000 en ook dit jaar werd die kaap dus vlotjes gehaald. De lopers konden in verschillende ‘waves’ voor een tocht van 5,5 kilometer langs Stadense wegen vertrekken. Onderweg passeerden ze diverse zombiezones met daarin griezelig verklede acteurs, zombies en klank- en lichteffecten. Nieuw dit jaar was het overkoepelend verhaal ‘The Circle of Life’. Enkele van de deelnemende verenigingen die voor ambiance langs het parcours zorgden waren Dansschool Donata en studentenfanfare Ghendt.