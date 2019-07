VIDEO. West-Vlaams ondernemerschap: vindingrijke landbouwer Johny werkt twee jaar aan ‘aardappelreiniger’ Sam Vanacker

05 juli 2019

13u12 20 Staden Johny Vermeulen uit Oostnieuwkerke is behalve loonwerker in de landbouw ook een echte uitvinder. De man bedacht een systeem waarmee pas gerooide aardappels al ontdaan kunnen worden van aarde, nog voor ze van het veld gevoerd worden. Johny en zijn kompaan Jorick Dumortier werkten twee jaar aan de realisatie van de machine en vrijdag werd die voor het eerst getest. “Een constructiebedrijf heeft de plannen al opgevraagd. Maar we hebben geen plannen. Wel veertig jaar ervaring”, zegt Johnny.

Normaal worden aardappels meteen na het rooien in een vrachtwagen gestort en ofwel naar de fabriek gebracht ofwel opgeslagen. In beide gevallen worden de aardappels pas ontdaan van de aarde als ze van het veld weggevoerd zijn. “Omdat je op drie ton aardappels toch al snel een ton aarde hebt, is dat zonde van de vervoerskosten”, legt Johnny uit. “Per slot van rekening moet de uitgefilterde aarde uiteindelijk ook weer afgevoerd worden. Om daar een mouw aan te passen en al die aarde op het land te kunnen achterlaten, ben ik twee jaar geleden op een idee gekomen om aardappels al op het veld te kuisen.”

Een patent ga ik niet aanvragen. Dat men mijn uitvinding wil nabouwen, is op zich al een compliment. Hoe meer collega’s hiervan gebruik kunnen maken, hoe liever. Vriendschap en collegialiteit zijn belangrijker dan geld Johny Vermeulen

Bouwplannen

Johny riep de hulp in van medewerker Jorick Dumortier (25) en samen werkten ze twee jaar elk vrij moment aan de uitvinding. Ze combineerden een laadbak met een capaciteit van achttien ton met een lopende band, een sterrenreiniger (een blad met draaiende stervomige schroeven om de aarde los te slaan van de aardappels, nvdr) en een sorteertafel. Alles - van het laswerk tot en met de hydraulische bediening en de elektronica - hebben ze zelf in elkaar gestoken. Zonder uitgetekende plannen. “Ik schat dat het me zestigduizend euro zal gekost hebben, maar dat geld zal ik snel terug verdiend hebben omdat er minder transport nodig is. Vorige week is er zelfs al een constructeur foto’s komen nemen. Ze vroegen om plannen, maar die hebben we niet. Wel veertig jaar ervaring in het rooien van aardappels. Ze zullen de machine moeten nabouwen op basis van de foto’s.”

Compliment

Vrijdag werd het systeem getest op een aardappelveld in de Kleine Veldstraat in Staden. Terwijl de aardappelrooier een nieuwe lading aardappels uitrijdt, wordt met de uitvinding van Johnny een lading aardappels machinaal gekuist, manueel gesorteerd en gelost in een wachtende vrachtwagen. Na afloop blijft een flinke berg aarde over onder de machine. “Of ik er niet aan heb gedacht een patent te nemen op het systeem? Dat ga ik niet doen. Geld ga ik ook niet vragen. Dat iemand het wil nabouwen, is al een fantastisch compliment. Hoe meer collega’s hiervan kunnen genieten hoe liever. Vriendschap en collegialiteit zijn belangrijker dan geld.”