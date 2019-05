VIDEO: Vanderjeugd naar het stemhokje in Staden: “Mikken op vier zetels, maar het zal een lange dag worden” Sam Vanacker

26 mei 2019

10u31 0 Staden Stadens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) heeft deze morgen zijn stem uitgebracht in het SWOK in Staden. Zijn naam staat vandaag op de vierde plaats op de Vlaamse lijst.

Dat had eigenlijk even goed de derde plaats kunnen zijn, maar Vanderjeugd stond vrijwillig die plaats af aan zijn partijgenote Mercedes Van Volcem. Zij had gehoopt op een tweede plaats op de Kamerlijst, maar was erg teleurgesteld toen haar in de plaats daarvan het lijstduwerschap aangeboden werd. De Brugse politica was zelfs van plan om er het bijltje bij neer te leggen. Tot Vanderjeugd plots bijzonder barmhartig uit de hoek kwam. Hij bood haar spontaan zijn derde plaats op de Vlaamse lijst aan. Van Volcem accepteerde en daardoor staat Vanderjeugd vandaag op een moeilijkere verkiesbare plaats.

“Mijn vierde plek is een strijdplaats, maar van drie naar vier zetels gaan met Open Vld moet haalbaar zijn. Al heb ik tijdens de campagne toch ook veel geleerd. Zo blijkt er op vlak van migratie toch veel verkeerde informatie te leven bij de mensen. Wat dat voor gevolgen zal hebben op het gedrag van de kiezers, valt moeilijk te voorspellen.”

“Anderzijds denk ik dat de uitslag in West-Vlaanderen misschien wel wat atypisch wordt, omdat we veel sterke kandidaten in huis hebben. De CD&V heeft uiteraard Hilde Crevits, maar met Bart Tommelein hebben wij met Open Vld ook een heel sterke West-Vlaamse naam. Vier zetels halen, moet volgens mij dus lukken, maar het zal een lange dag worden.”