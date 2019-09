Verscherpte controle op sluikstorters tijdens Week van de Handhaving SVR

30 september 2019

14u38 1 Staden Maandagochtend gaf West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé in Staden het officiële startschot van de vijfde editie van de ‘Handhavingsweek’. Tijdens die week zijn onder andere boswachters, lijncontroleurs van De Lijn, veldwachters, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, politie en gemeentelijke terreinbeheerders extra attent voor zwerfvuil en sluikstorten.

De handhavingsweek startte in 2015 als West-Vlaams initiatief en breidde in 2017 uit naar heel Vlaanderen. Aan deze vijfde editie doen meer dan duizend toezichthouders in Vlaanderen mee. Allemaal houden ze een extra oogje in het zeil. Staden kreeg de eer om het startmoment van de campagne te organiseren. “Dat is geen toeval. We kunnen mooie resultaten voorleggen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

“Er staan 56 vuilbakken op ons grondgebied die we wekelijks ledigen, dagelijks is onze veegmachine op pad en op meldingen van sluikstorten reageren we vrijwel onmiddellijk. Daarnaast is onze zwerfvuilheld Bertrand dagelijks bezig met het opruimen van zwerfvuil. Tegelijk is hij ons uithangbord en zorgt hij voor sensibilisering. Verder zetten we onze schouders onder de ‘Mooimakers’-campagne. Voor het aspect van handhaving rekenen we op de ogen en oren van onze medewerkers van de groendienst, maar ook de politie houdt een oogje in het zeil, net als de mobiele camera’s van afvalintercommunale MIROM.”

Wie betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een gasboete tot 350 euro. In Staden alleen al werden vorig jaar meer dan zestig pv’s opgemaakt voor sluikstorten.