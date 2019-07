Vermiste papegaai teruggevonden Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

Staden Papegaai Nina van Nick Clybouw uit Oostnieuwkerke die sinds dinsdag vermist was, is opnieuw terecht. "Ze is woensdagavond binnen gevlogen in een woonkamer van een gezin", vertelt Nick. Die mensen hadden mijn affiches gezien en belden me meteen op."

Nina was sinds dinsdagavond plots verdwenen. “Om de een of andere manier wist Nina om 20 uur te ontsnappen”, vertelt Nick. “Samen met de buren zijn we meteen beginnen zoeken. Toen dat niets opleverde heb ik affiches en folders gemaakt die we hebben uitgehangen in Oostnieuwkerke. Nina is nog maar een jaar oud, maar maakt volledig deel uit van onze familie, we zijn er erg gehecht aan.” Woensdagavond kwam dan het verlossende telefoontje. “Nina was binnen gevlogen bij mensen en zij hadden mijn affiches ook gezien en verwittigden me meteen. We zijn Nina meteen gaan ophalen. Ze is gezond en veilig terug thuis.”