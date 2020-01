Vermiste Oostnieuwkerkenaar (67) levenloos aangetroffen in de vaart VHS

26 januari 2020

15u58 64 Staden In het water van het kanaal Roeselare-Leie, aan de Kaaistraat in Roeselare, is zondag kort voor 15 uur het levenloze lichaam aangetroffen van Marc Denijs (67) uit Oostnieuwkerke.

De man was spoorloos sinds hij zaterdagavond rond 19 uur zijn woning verliet. Het parket liet daarom zondagmiddag een opsporingsbericht verspreiden. Bij de hulpdiensten liep zondagnamiddag een melding binnen voor het redden van een persoon te water. Het bleek om de vermiste Oostnieuwkerkenaar te gaan. De man was overleden. Onderzoek moet nu duidelijk maken hoe hij in het water is terechtgekomen.