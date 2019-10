Verdachte van steekpartij bij Auto Yvo gaat in beroep tegen verlenging aanhouding VHS

26 oktober 2019

12u34 1 Staden De 23-jarige Pannenaar die nu al anderhalve maand in de cel zit omwille van zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Oostnieuwkerke, blijft minstens nog veertien dagen achter tralies. De raadkamer verlengde zijn aanhouding maar A.A. gaat daartegen in beroep. Volgens zijn advocate hoort de jongeman niet in de gevangenis.

In de badkamer van de statige villa van autohandelaar Yvo V. (50) uit Oostnieuwkerke kwam het op 12 september tot een schermutseling tussen de bewoner en A.A., een man van Ivoriaanse afkomst uit De Panne. Beide mannen liepen daarbij messteken op. A.A. sprong of viel uit het raam van de eerste verdieping en ging op de vlucht, ondanks het feit dat hij levensgevaarlijk gewond raakte. Hij kon een dikke kilometer verderop door de politie worden gevat. Pas goed twee weken geleden kon hij voor het eerst worden verhoord over de feiten, waarvan het parket zegt dat ze zich afspeelden in de relationele sfeer.

Niet de bedoeling om te steken

Ook Yves V. raakte bij het incident gewond, zij het veel minder erg dan de jongeman uit De Panne. Uit de verhoren van de twee mannen zou blijken dat A.A. niet de bedoeling had om Yves V. te steken met het mes. Die laatste zou hem het mes afgenomen hebben maar raakte daarbij gewond. A.A. werd kort na de feiten aangehouden voor poging tot doodslag. Vrijdag verlengde de raadkamer van Ieper zijn aanhouding maar de man gaat in beroep tegen die beslissing. Volgens zijn advocate hoort de 23-jarige Pannenaar niet thuis in de gevangenis. Op vrijdag 8 november beslist de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent of de beslissing van de raadkamer, om A.A. een maand langer in de cel te houden, terecht is.