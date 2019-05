Veertiger verdacht van diefstallen op eerste werkdag, tijdens rijles en aan politiecommissariaat LSI

29 mei 2019

Bron: LSI 0 Staden Een 40-jarige man uit Westrozebeke (Staden) toonde volgens het openbaar ministerie veel lef en weinig schaamte bij het plegen van diefstallen. Fabian D. wordt er van verdacht spullen te hebben gestolen tijdens zijn eerste werkdag, tijdens het volgen van theoretische rijlessen en aan de ingang van het politiecommissariaat. Zelf ontkende hij de reeks.

Op 10 april 2019 ging Fabian D. in Roeselare aan de slag bij een bedrijf. Al op die eerste werkdag vulde hij zijn rugzak met zeep uit een zeephouder, plooimeter, breekmes, een slijpschijf en een werktoestel van een collega. Hij vluchtte weg maar kon toch geklist worden. Zijn rugzak bleek hij al verstopt te hebben. Na een verhoor over een fietsdiefstal ging hij volgens de openbare aanklager aan de ingang van het commissariaat in Kortrijk opnieuw met een koersfiets aan de haal. In Harelbeke wordt hij er van verdacht een koersfiets Specialised van een fietsendrager te hebben gestolen. “Enkel vermoedens, geen bewijzen”, aldus de advocaat van Fabian D. Tijdens het volgens van theoretische rijlessen bij rijschool Erasmus ging hij volgens het openbaar ministerie met een thermostatische kraan uit de gang aan de haal. “Hij was de enige die twee keer het leslokaal verliet, kwam na de pauze 5 minuten te laat terug en had bloed aan de hand”, aldus de advocate van rijschool Erasmus die een schadevergoeding vroeg. Fabian D. ontkende alles, ook een diefstal in warenhuis Delhaize. “De zelfscan functioneerde niet goed”, luidde zijn uitleg. Vonnis op 12 juni.