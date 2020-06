Veel interesse voor gratis yoga in het park Sam Vanacker

17 juni 2020

15u17 0 Staden De tijd is voorbij dat yoga geassocieerd werd met zweverig gedoe voor hippies. De sport krijgt in deze jachtige tijden steeds meer aandacht. In Staden liet het gemeentebestuur in hun meerjarenplan zelfs ‘het streven naar een stressarme gemeente’ opnemen. Om die doelstelling in de praktijk te brengen, worden de hele zomer gratis yogasessies georganiseerd voor iedereen op groene plekjes in Staden. Wij legden ons matje in het gras van het Brigidapark in Oostnieuwkerke.

Net als de meeste deelnemers hadden we nog nooit van de neerwaartse hond, de maansikkelhouding of de berghouding gehoord, maar ervaring met yoga of spiritualiteit hoef je helemaal niet te hebben om mee te kunnen doen. Het gemeentebestuur doet voor de gratis sessies een beroep op vijf ervaren lesgeefsters die voor duidelijke, toegankelijke instructies zorgen. Na pakweg een kwartiertje leer je dat je zelfs met de ogen dicht de les kunt volgen. Dat wordt zelfs aangemoedigd. Gaandeweg snappen we waarom yoga aan een opmars bezig is. Op je eigen tempo ontspannen, rustig ademhalen en de spieren in je lichaam van top tot teen leren kennen is de boodschap. De namen van de beginnershoudingen doen er niet toe. Sommige opgaven zijn weliswaar makkelijker uit te voeren dan andere - hoe je je oksel kunt ontspannen is me een raadsel - maar feit is wel dat ik me na een uurtje rustig strekken en ademen best relaxt voel.

Veel respons

“De respons van de Stadenaars is eerlijk gezegd groter dan we hadden verwacht, al zijn er bij de meeste ochtendsessies wel nog enkele plaatsjes vrij”, zegt Lynn Van Eeckhoutte van de dienst Vrije Tijd. “Deze sessie in het Brigidapark zat ongeveer voor zeventig procent vol. Dat is een mooie opkomst, zeker aangezien het pas de tweede sessie is. We hebben een mooie mix van leeftijden, al valt het toch op dat vooral dames zich inschrijven. Mannen hebben we - met uitzondering van de burgemeester en één andere persoon - nog niet gezien. Die zijn nochtans zeker ook welkom op een van onze sessies.” Sportschepen Gwendolyn Vandermeersch en burgemeester Francesco Vanderjeugd (beiden Open Vld) zijn in elk geval tevreden. “Het was mijn eerste keer en ik moet zeggen dat het me erg bevallen is”, zegt de burgemeester. “Ik kan het iedereen aanraden. Even op de pauzeknop drukken en ontstressen doet deugd.”

Dat kunnen we enkel beamen. Inschrijven voor een van de wekelijkse sessies kan via het digitaal loket op de website van de gemeente onder ‘Inschrijven’. Deelnemers moeten hun eigen yogamatje, handdoek, deken, flesje water en eventueel een trui meebrengen. De kalender met de uren en data van de sessies tot eind september zijn online te vinden. In Staden wordt ontspannen op het grasveld naast het lokaal van de chiromeisjes, in Westrozebeke wordt verzameld aan het uitkijkpunt aan het Polderbos en in Oostnieuwkerke vinden de sessies telkens plaats in het Brigidapark. Bij slecht weer worden de sessies op een alternatieve locatie binnen gehouden.