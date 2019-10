Vanderjeugd vraagt uitstel aan Rutten voor bespreking regeerakkoord met leden Sam Vanacker

12u16 0 Staden Vanavond houdt Open VLD een congres waarbij het nieuwe regeerakkoord wordt besproken met de leden. Stadens burgemeester en kandidaat Open Vld-voorzitter Francesco Vanderjeugd vindt dat te kort dag om een document van driehonderd bladzijden te bekijken. In een open brief aan Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vraagt Vanderjeugd om uitstel.

De burgemeester van Staden opent met een pluim voor de onderhandelaars, maar ergert zich aan het feit dat de integrale tekst van het regeerakkoord - een stevige kluif van 300 bladzijden - niet beschikbaar is. “Ik zie dit als een regelrechte aanfluiting op vlak van participatie met onze leden. Hoe kan een lid van Open Vld, die een dagtaak heeft, zich daarop inhoudelijk voorbereiden? Waarom hou je een congres als er niet eens ruimte is om met inhoudelijke argumenten van onze leden terug te koppelen met de andere partners? Er wordt vertrouwen gevraagd van de onderhandelaars en dat is er ook… Maar vertrouw dan ook onze leden en geef hen het laatste woord.”

Vanderjeugd pleit ervoor om vanavond een eerste keer het akkoord te bespreken en zaterdag een nieuw congres te organiseren waar er nog wijzigingen kunnen aangebracht worden. “Koppel dan zondag en maandag terug met de partners en klop dinsdagmiddag af en hou die avond een toetredingscongres. Naïef? Misschien wel, maar is een week extra tijd te veel gevraagd om een draagvlak te creëren bij onze leden als het gaat over het besturen van Vlaanderen?”

Vanderjeugd staat niet alleen. Behalve bij Open Vld is er ook vanavond ook een congres bij N-VA en CD&V. Ook bij CD&V wordt er gemord. CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi: “Ik keur ook geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, zegt hij. Mahdi is niet van plan vanavond zijn zegen te geven aan de nieuwe regering als de tekst nog niet beschikbaar is. “Op basis van een samenvatting en een presentatie kan ik geen goedkeuring geven. Dit gaat over vijf jaar Vlaams beleid. Dan lees ik graag alle punten en komma’s”, aldus Mahdi. Ook Antwerps districtsraadslid Jan Braeckmans is niet te spreken over de timing. “We zijn op minder dan 10 uur voor aanvang partijcongres. De gewone werkdag is voor gemiddeld lid begonnen. Er is geen tekst beschikbaar. Wie nu dat congres gewoon laat doorgaan, lacht leden eigenlijk uit.”

“Doen zelfs geen enkele moeite om schijn hoog te houden”

Politicoloog Dave Sinardet geeft hen op Twitter gelijk. “127 dagen namen partijtoppers de tijd om een regering te vormen. Maar de partijleden krijgen nauwelijks een paar uur om die 300 pagina’s goed te keuren.” Volgens Sinardet “wisten we al dat interne partijdemocratie een lachertje is, maar nu doet men geen enkele moeite meer om de schijn hoog te houden”.