Vanderjeugd verliest zitje in parlement ondanks sterk resultaat Sam Vanacker

26 mei 2019

23u54 4 Staden Ondanks 18.460 voorkeurstemmen is Vanderjeugd er niet in geslaagd om verkozen te raken. Open Vld bleef op drie zetels steken in onze provincie en de Stadense burgemeester haalde uiteindelijk het tweede hoogste aantal voorkeurstemmen bij de West-Vlaamse liberalen, maar dat mocht niet baten.

Vanderjeugd moet lijsttrekker Bart Tommelein (35.265) laten voorgaan, maar hij deed beter dan zijn partijgenote Mercedes Van Volcem, die hij nota bene zijn aanvankelijke derde plaats had gegeven op de lijst. Niet zonder risico, zo blijkt nu. Van Volcem klokte uiteindelijk af op 13.074 voorkeurstemmen. De Stadense kapper deed het zelfs beter dan Emmely Talpe (15.133), die op de tweede plaats stond. Maar doordat de lijststemmen doorstromen naar Talpe en Van Volcem halen zij het uiteindelijk van Vanderjeugd, die dus onherroepelijk verdwijnt van het Vlaamse toneel.

“Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik teleurgesteld ben. Ik ben er trots op dat ik van op een vierde plaats 18.460 stemmen heb gehaald, maar in dit systeem koop je daar dus niks mee. Men zegt dat de kiezer beslist, maar de kiezer beslist in dit geval niet. De particratie beslist. Had ik de kaap van de 20.000 gerond dan was ik wel verkozen. Anderzijds hadden we die vierde zetel zeker binnen gehaald als Vlaams Belang niet zo sterk had gescoord. Maar met ‘als’ en ‘dan’ kom je nergens.”

Berichtje met felicitaties van Van Grieken

De winst van het Vlaams Belang is volgens Vanderjeugd vooral te wijten aan proteststemmen. “Ik vermoed - en hoop - dat het resultaat niet zozeer een stem voor het Vlaams Belang is, maar eerder een stem tegen de traditionele partijen. Nu is het een kwestie van daaruit te leren. Het cordon doorbreken? Persoonlijk ben ik geen voorstander van het cordon. Los van het inhoudelijke doe ik het trouwens goed met Tom (Van Grieken - red.). Vanochtend heb ik een berichtje van hem gekregen met felicitaties, terwijl hij destijds ook naar de begrafenis van mijn moeder is gekomen. Ik ben op mijn beurt naar de begrafenis van zijn moeder geweest.”

geen spijt

“Spijt over mijn beslissing om mijn derde plaats af te staan aan Mercedes Van Volcem heb ik niet. Die beslissing heeft altijd juist aangevoeld en dit resultaat verandert daar niets aan. Had ik mijn plaats niet afgestaan, dan hadden we met Open Vld Mercedes Van Volcem en haar achterban helemaal verloren en gingen we in principe al ruziënd naar de stembus. En dan ging het totaalplaatje er mogelijk nog slechter uit hebben gezien. Jammer dat ik niet verder kan blijven timmeren aan de weg in het Vlaams parlement. Maar ik heb veel expertise en kennis opgebouwd en daar ben ik dankbaar voor. Het zal wat aanpassen worden, maar ik ga uiteraard altijd aan politiek blijven doen. Met de blik gericht op de lange termijn.”