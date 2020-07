Vanderjeugd schenkt opbrengst van ‘Burgemeester met een beugel’ aan goed doel Sam Vanacker

02 juli 2020

16u01 2 Staden De Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd heeft donderdagnamiddag een cheque van 2.500 euro overhandigd aan het goede doel. Het gaat om een deel van de opbrengst van zijn boek ‘Burgemeester met een beugel’.

De biografie van Francesco Vanderjeugd werd in maart 2019 voorgesteld en bij de boekvoorstelling kondigde de burgemeester al aan dat een deel van de verkoop van het boek naar het goede doel zou gaan. De keuze viel op vzw O2 uit Wervik. Die vzw biedt hulp aan jongeren in moeilijke leefomstandigheden. De overhandiging had al eerder dit jaar moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronacrisis.