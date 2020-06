Vanderjeugd leert zijn volk yoga: “We gaan voor een stressarme gemeente” Staden biedt gratis yogalessen voor inwoners tot eind september Sam Vanacker

11 juni 2020

14u33 3 Staden Tussen half juni en eind september worden op drie locaties in de drie Stadense deelgemeenten elke week gratis yogasessies georganiseerd. “We willen een stressarme gemeente zijn. Yoga kan daarbij helpen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

De yogalessen starten op maandag 15 juni in Westrozebeke. Op woensdag is Oostnieuwkerke aan de beurt en op donderdag is het in Staden te doen. Elke sessie duurt ongeveer een uur. “Yoga is ideaal om even tot rust te komen. Wie spanning in het lichaam ervaart of thuis of op het werk stress heeft, kan via ontspanningsoefeningen de stress en de spanningen uit het lichaam leren wegwerken”, aldus Vanderjeugd.

“We streven naar een stressarme gemeente. Die doelstelling stond ook al in onze meerjarenplanning, maar door de coronacrisis hebben we de uitrol van deze activiteit versneld. Corona heeft voor veel mensen voor een stressvolle periode gezorgd. Anderzijds is het aantal activiteiten dat je kunt organiseren als gemeente op een coronaveilige manier relatief beperkt. Yoga kan perfect op veilige afstand van elkaar. Of ik er zelf ervaring mee heb? Nog niet, maar ik ga alvast zelf ook een sessie meepikken.”

“Voor de locaties gingen we trouwens bewust op zoek naar groene omgevingen waar je helemaal tot rust komt. In Staden gaat het om het grasveld naast het lokaal van de chiromeisjes, in Westrozebeke wordt verzameld aan het uitkijkpunt aan het Polderbos en in Oostnieuwkerke vinden de sessies plaats in het Brigidapark. Bij slecht weer worden de sessies op een alternatieve locatie binnen gehouden.”

Deelnemers moeten vooraf inschrijven via het digitaal loket op de website van de gemeente en moeten hun eigen yogamatje, handdoek, deken, flesje water en eventueel een trui meebrengen. De kalender met de uren en data van de sessies tot eind september vind je op de website van de gemeente.