Vanderjeugd begrijpt versoepeling bezoekmaatregel woonzorgcentra niet: “De Oever is coronavrij en dat willen we ook zo houden” Sam Vanacker

15 april 2020

21u01 30 Staden De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond dat rusthuisbewoners voortaan één vaste bezoeker mogen zien. Die opmerkelijke maatregel stuit op een golf van protest. Ook in Staden. Burgemeester Vanderjeugd is niet van plan om bezoek toe te laten in De Oever. De directies van Kerckstede en wzc O.L.V Ter Westroze evenmin.

Zorgnet-Icuro, dat ruim driehonderd vzw-rusthuizen in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel niets minder dan een kaakslag, terwijl ook burgemeester Hendrik Verkest van Wingene - dat met wzc Amphora een rusthuis heeft dat getroffen is door coronavirus - al fel van leer trok tegen de beslissing om de regels rond rusthuisbezoek te versoepelen. Ook Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) liet snel van zich horen. Hij begrijpt de beslissing evenmin.

“Woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke is helemaal coronavrij en dat willen we graag zo houden”, zegt Vanderjeugd. “We zijn dan ook niet van plan om bezoek toe te laten in De Oever. De directie van Kerckstede (centrum voor personen met een beperking in Oostnieuwkerke - nvdr.) en de directie van woonzorgcentrum O.L.V Ter Westroze in Westrozebeke delen trouwens mijn mening. Zij volgen mijn advies en zullen evenmin bezoek toelaten.”

Daarnaast laat Vanderjeugd ook weten dat alle eigen gemeentelijke activiteiten van Staden tot voorlopig eind juni 2020 geannuleerd worden. “Tot slot dring ik er op aan dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt en deze zo strikt mogelijk opvolgt. Niet alleen om onze zomer te redden maar vooral om mensenlevens te redden.”