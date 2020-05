Vandalen vernielen twintig jonge boompjes in Westrozebekestraat: “Voor elke boom die weg is, planten we er twee nieuwe in de plaats” Sam Vanacker

29 mei 2020

10u09 0 Staden Vandalen hebben deze maand lelijk huis gehouden in de Westrozebekestraat. Twintig jonge boompjes, die tussen het fietspad en de straat in een haag geplant stonden, werden omver gereden met haag en al. De zaak kwam donderdag aan bod op de gemeenteraad. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is overtuigd van kwaad opzet.

Tussen Oostnieuwkerke en het kruispunt met de provinciebaan richting Westrozebeke zijn begin mei op verschillende plaatsen jonge bomen omvergereden en wellicht zelfs bewust uit de grond getrokken. “De schade is niet het gevolg van een ongelukkig manoeuvre”, aldus Vanderjeugd. “De bomen werden heel doelbewust gevandaliseerd. Op sommige plaatsen waren de bandensporen nog zichtbaar in de berm, terwijl er zelfs een van de boompjes doodleuk op het fietspad lag. Naar de motieven van de dader hebben we het raden, maar dit kan niet door de beugel en er wordt onderzocht wie hierachter zit. We zijn in deze legislatuur van plan om 11.500 bomen extra aan te planten in Staden en dat gaan we doen ook. Voor elke boom die verdwenen is in de Westrozebekestraat komen er twee in de plaats.”

Straat te smal?

Oppositieraadslid Bonny Vergauwe (CD&V) opperde dat de beperkte breedte van de straat mogelijk een rol speelde. “Vrachtwagens en landbouwvoertuigen kunnen elkaar er heel moeilijk kruisen, dus het kan toch best zijn dat de bomen geraakt werden door spiegels of landbouwmateriaal bij een uitwijkmanoeuvre. Of mogelijk werden ze geviseerd om die reden.” Vanderjeugd reageerde dat er in dat geval een melding had kunnen gebeuren. “Als er mensen zijn die vinden dat de bomen te dicht bij de straat staan, dan moeten ze dat komen melden bij het gemeentebestuur en dan kunnen we daarover praten. Zomaar in je auto stappen en bomen beginnen toe te takelen doe je gewoon niet.”

