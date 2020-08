Vanaf morgen mondmaskerplicht in Staden, Westvlees blijft voorlopig open Sam Vanacker

07 augustus 2020

13u05 44 Staden Vanaf morgen zaterdag moeten de 11.400 inwoners van Staden verplicht een mondmasker dragen binnen de dorpskom. Dat kondigde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) vrijdag aan na het crisisoverleg over Vanaf morgen zaterdag moeten de 11.400 inwoners van Staden verplicht een mondmasker dragen binnen de dorpskom. Dat kondigde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) vrijdag aan na het crisisoverleg over de corona-uitbraak in het vleesverwerkende bedrijf Westvlees . Het slachthuis blijft open, maar zal preventief alle medewerkers testen. In elk van de negen West-Vlaamse gemeenten waar besmette werknemers wonen zal de thuisquarantaine strikt gecontroleerd worden.

Eerst de cijfers. Van de 194 personen van de versnijderij -afdeling die getest werden zijn er 67 besmet. 48 daarvan wonen in West-Vlaanderen, 19 in Frankrijk of Wallonië. Het gaat om tien mensen in Houthulst, negen in Staden, acht in Roeselare, zeven in Langemark, zeven in Ieper, drie in passendale, twee in Hooglede, een in Moorslede en een in Wervik. Niemand is opgenomen in het ziekenhuis. “Alle besmette personen worden opgebeld en krijgen een bezoek van de wijkagent en van het sociaal team van de betrokken gemeente”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd uit. “Die aanpak is afgesproken met alle Midwestgemeenten en zal ook door de andere gemeenten overgenomen worden. Sensibilisering en iedereen zo snel mogelijk correct informeren is op dit moment essentieel. De thuisisolatie moet koste wat het kost nageleefd worden. In tweede instantie kunnen ook de werknemers die getest werden maar niet positief waren ook een bezoek verwachten, want ook voor hen is het naleven van de quarantaineperiode vereist. Mogelijk zitten ze nog in de incubatieperiode.”

Mondmaskerplicht

Door de negen besmette personen in Staden komt het totaal aantal besmettingen in de gemeente op 13, waarmee Staden straks in de hoogste alarmfase komt. Daarom wordt er vanaf morgen een mondmaskerplicht ingevoerd in de bebouwde kommen van Staden en deelgemeentes. In Roeselare, waar acht werknemers wonen, verandert er voorlopig niets aan de maatregelen. Die stad voerder eerder al een mondmaskerplicht in binnen de kleine ring. Wat de buitenlandse en Waalse werknemers betreft is de Franse tegenhanger van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigd, terwijl ook de burgemeesters van de betrokken Waalse gemeentes zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Westvlees zelf blijft voorlopig open. “Vanaf volgende week gaan we preventief alle medewerkers testen. Al is er voor alle duidelijkheid op dit moment geen enkele indicatie dat er in de andere afdelingen besmettingen zouden zijn”, zegt Manu Goddeeris van Westvlees. “Het gaat per slot van rekening om aparte gebouwen. Maar op deze manier hopen we de ongerustheid bij de mensen weg te nemen. De resultaten van die testen worden begin volgende week verwacht en zullen worden opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Nieuwe luchtfilters

“Verder gaan we enkele bijkomende maatregelen nemen. Zo komen er nieuwe luchtfilters in onze gekoelde ruimtes en gaan we ook bijkomende ventilatie voorzien in de niet-gekoelde ruimtes. Alle werknemers die uit oranje zones terugkeren gaat bovendien preventief veertien dagen in quarantaine, terwijl we ook de controle op social distancing en mondmaskerdracht opvoeren. Al worden er bij ons al sinds 1 juli mondmaskers gedragen op de werkvloer, terwijl je de productieruimtes al sinds jaar en dag niet in kunt zonder je handen te ontsmetten.”

Op de vraag of Westvlees niet beter helemaal gesloten wordt is Vanderjeugd duidelijk. “Dat is op dit moment niet aan de orde. Aangezien er geen reden is om aan te nemen dat de besmetting ook in de andere afdelingen zit zou dat disproportioneel zijn. Al heeft corona ons wel geleerd dat dingen van dag tot dag snel kunnen veranderen.”