Vanaf 6 april Spar Express in Oostnieuwkerke, dankzij Ilse en Tonny: “Er was nood aan buurtsupermarkt”

27 januari 2020

17u45 45 Staden Ilse Rollez en Tonny Hoste hebben de voormalige kledingzaak Vaco in de Westrozebekestraat gekocht en toveren die om tot een gloednieuwe Spar Express-buurtsupermarkt. In de week van 6 april gaat de zaak open. “Verse groenten en fruit worden onze specialiteit”, zegt Tonny, die tot voor kort nog zelf groentekweker was.

Sinds het vertrek van de Proxy Delhaize in mei 2018 zit Oostnieuwkerke zonder supermarkt, maar daar komt straks verandering in. Ilse (38) is afkomstig van Boezinge, Tonny (47) is een rasechte Poelkapellenaar. Het nieuw samengestelde gezin heeft vier kinderen en begint straks aan een nieuw hoofdstuk in Oostnieuwkerke. “Mijn vorige partner en ik runden vroeger een hoevewinkel, terwijl Tonny tot voor als groentekweker aan de slag was”, zegt Ilse. “Allebei hebben we dus wel wat ervaring die van pas kan komen. Ik droomde eigenlijk van een eigen groenten-en fruitwinkeltje en bij de zoektocht naar een geschikt pand kwam ik toevallig bij de Vaco terecht. Maar omdat het gebouw relatief groot is, besloten Tonny en ik om het wat grootser aan te pakken en samen voor een heuse buurtsupermarkt te gaan.”

