Uitdoofscenario gemeenteschool Staden geschrapt: Okido moet toch nog dit jaar sluiten

Staden

Gemeenteschool Okido in de Ieperstraat in Staden moet dan toch in juni sluiten. Nochtans werd in april 2019 na massaal protest besloten een uitdoofscenario in te voeren waarbij de school nog tot juni 2022 zou open blijven, maar daar wordt nu van afgestapt. Volgens onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) is het niet verantwoord nog twee jaar te investeren in een stervende school. Ouders reageren teleurgesteld, maar zijn niet verrast.