Uitbating kinderopvang Bruggestraat wordt overgenomen door gemeentebestuur Sam Vanacker

29 mei 2020

15u42 2 Staden De buitenschoolse kinderopvang ‘t Ballonnetje, bij de vrije basisschool in de Bruggestraat, wordt vanaf 1 september omgedoopt tot IBO De Paddestoel en van dan af uitgebaat door de gemeente Staden. Het personeel krijgt een nieuw contract aangeboden.

Aanleiding voor de overname van de kinderopvang is dat Staden werk wil maken van de uitbouw van een site van het kind in de Bruggestraat. Daarvoor ging het gemeentebestuur eerder al een samenwerkingsprotocol uit met het vrije onderwijsnet, dat plannen heeft voor een nieuwbouw in de Bruggestraat. De sluiting van de gemeentelijke basisschool in de Ieperstraat kadert binnen dezelfde context. Door de sluiting van de school zal de gemeentelijke kinderopvang verhuizen naar de Bruggestraat, waar de huidige opvang ophoudt te bestaan. Wat er met recent gerenoveerde gebouw van De Paddestoel in de Ieperstraat zal gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk.

“Het materiaal van de Paddestoel verhuist mee en de personeelsleden die nu in ‘t Ballonnetje werken krijgen allemaal de kans om de overstap te maken”, zegt zorgschepen Nathalie Depuydt (Open Vld). “De tarieven werden eerder al op elkaar afgestemd en voor de ouders zal er in principe weinig veranderen, met dat verschil dat we de dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de ouders. Zo zal de opvang voortaan vanaf 6.45 uur openen in de plaats van om 7 uur. Die regeling geldt trouwens voor alle drie de vestigingen van De Paddestoel, dus ook in Oostnieuwkerke en in Westrozebeke.”