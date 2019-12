Uitbater café Den Buk zoekt overnemer: “Fantastische tijden beleefd, maar ik word er niet jonger op” Sam Vanacker

10 december 2019

11u19 0 Staden Matthias Devooght van café Den Buk op de markt van Staden is op zoek naar een overnemer. Na bijna vijf jaar achter de toog heeft de 34-jarige cafébaas besloten in 2020 weer in dienstverband te gaan werken. Al blijft het café wel open tot er een overnemer is.

In april 2020 zal het vijf jaar geleden zijn dat Matthias het roer van het café - toen nog onder de naam Bukowski - overnam. “Ik heb mooie tijden gekend. Het café heeft het mooiste terras van Staden en ligt op een toplocatie, maar op een bepaald moment maak je toch de balans op”, zegt Matthias. “Ik wordt er niet jonger op en een jongerencafé runnen is uiteraard geen ‘9 to 5'-job. De onregelmatige uren eisen stilaan hun tol en ik zie mezelf niet nog eens vijf jaar een café runnen. Al zal mijn hart altijd in de horeca blijven liggen. Ik heb van mijn vorige werkgever een mooi aanbod gekregen en vanaf januari ga ik weer aan de slag in restaurant Bistro Nouvelle in Roeselare. Maar de klanten van Den Buk kunnen op beide oren slapen. Ik blijf hoe dan ook open tot er een overnemer is.”

Of het jongerencafé in de huidige vorm behouden zal blijven, weet Matthias niet. “Dat zal afhangen van de plannen van de nieuwe uitbaters. Een andere invulling behoort in elk geval tot de mogelijkheden.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Matthias op 0473/32.49.47.