Tweede keer rommelmarkt in Roeselarestraat SVR

21 augustus 2019

Op zondag 25 augustus is er voor het tweede jaar op rij een rommelmarkt in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke. Het gaat om een oude traditie die na een onderbreking van vijftien jaar in 2018 terug nieuw leven werd ingeblazen door enkele buurtbewoners. De rommelmarkt vindt plaats tussen het kruispunt met de Ondankstraat en Salon Torsi. Bezoekers zijn welkom tussen 6 uur en 18 uur. Wie meer info zoekt kan terecht op rommelmarktoostnieuwkerke@gmail.com of 0498/54.70.58.