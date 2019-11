Twee West-Vlamingen winnen 3 miljoen euro met Lotto en willen vooral reizen en... sparen SVR & GUS

26 november 2019

16u15 56 Staden Een veertiger uit Westrozebeke en een gepensioneerde West-Vlaamse vrouw hebben bij de lottotrekking van 26 oktober elk anderhalf miljoen euro gewonnen. De winnende lotjes werden gekocht bij dagbladhandel Swaenepoel in Westrozebeke en krantenzaak Do Re Mi in de Zeelaan in Koksijde. Omdat de winnaars liever anoniem blijven werden de cheques symbolisch overhandigd aan de twee dagbladhandelaars.

Omdat de twee West-Vlamingen allebei een winnende combinatie hadden bij dezelfde trekking werd de pot van drie miljoen euro netjes in twee gedeeld. Na de eerste momenten van ongeloof bij de winnaars volgde al snel de West-Vlaamse nuchterheid. Dat zegt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij. “De West-Vlaamse dame die in Koksijde haar winnende biljet had gekocht, zal een nieuwe wagen kopen, reizen en de rest beleggen en sparen. Ze beseft dat ze erg veel geluk gehad heeft. Ze zet elke keer in voor vijf euro met de Quick Pick. Dat betekent dat de computer de nummers kiest. ”

Pensioensparen

Ook de kersverse Westrozebeekse miljonair bleef nuchter. “Het gaat om een jonge veertiger die occasioneel met Quick Pick speelt”, zegt Vangoidsenhoven. “Hij wil vooral reizen met het geld, al wil hij ook aan pensioensparen doen en zijn geld goed investeren. Ondanks zijn winst wil hij trouwens met Lotto blijven spelen.” Vangoidsenhoven verklapt nog dat de winnaar houdt van fitnessen en dat zijn favoriete gerecht mosselen met friet is.

Eerste keer

Noch Patricia Desnoeck van krantenzaak Do Re Mi, noch Peter Swaenepoel van dagbladhandel Swaenepoel hadden eerder al een winnaar van het grote lot. “In de voorbije achttien jaar heb ik dat nog nooit meegemaakt. Wel hadden we al eens iemand die meer dan 100.000 euro won”, zegt Patricia. Ook voor Peter Swaenepoel is het een primeur. “We bestaan al sinds 1992 en dit is de eerste keer. Het is fantastisch dat het grote lot hier in onze zaak in Westrozebeke door onze handen is gegaan.” De twee kersverse winnaars zijn respectievelijk de zevende en de achtste West-Vlaming die sinds begin dit jaar de jackpot winnen. Sinds 2002 zijn ondertussen al 150 provinciegenoten in de prijzen gevallen. Het toeval wil dat er twee maanden geleden ook twee winnaars waren bij dezelfde trekking, maar dan in Oost-Vlaanderen.