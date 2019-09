Twee mannen kritiek na steekpartij bij autohandelaar, één slachtoffer 1 kilometer verderop aangetroffen Hans Verbeke

12 september 2019

19u00 0 Staden Bij een steekpartij op de grens van Hooglede en Oostnieuwkerke zijn donderdag kort na de middag twee mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. Eén van hen, een man van vreemde origine, werd een kilometer verderop aangetroffen met ontbloot bovenlijf langs de weg. Geen van de betrokkenen is bekend bij het gerecht.

Het incident, waarvan de aanleiding nog niet bekend is, deed zich voor op het terrein van de gekende autohandel Yvo, vlak bij de rotonde op Sleihage. Minstens een deel van de feiten gebeurde in de privéwoning van zaakvoerder Yves Van Oost (50) en zijn partner Kurt Haezebrouck (53). Volgens het Ieperse parket kwam het tot een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond.

Zieltogend langs de straatkant

Eén van de slachtoffers, een man van vreemde origine, probeerde nog te vluchten. Hij werd zowat een kilometer verderop aangetroffen door passanten, langs de Ieperstraat in Hooglede. “Het was net alsof de politie hem overmeesterde”, zegt een man die daar net passeerde. “Enkele agenten leken zich op hem te werpen. Heel snel nadien arriveerden een ambulance en een mugteam.” Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorg en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Niemand gearresteerd

Het andere slachtoffer bevond zich nog op de plaats van de feiten, ook hij verkeert in levensgevaar. Het parket benadrukt dat er voorlopig nog niemand gearresteerd is. Eén persoon wordt verhoord als getuige. Een onderzoeksrechter zakte donderdagavond af naar de plaats van de feiten. De autohandel bleef donderdag dicht. Wat er zich precies heeft afgespeeld op het terrein van autohandel Yvo, is voorlopig onduidelijk. Zowel de villa als de zaak werden in beslag genomen. Mogelijk is één van de slachtoffers uit een raam gevallen op de eerste verdieping van de villa maar die informatie is niet bevestigd.