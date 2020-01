Twee gewonden bij botsing op kruispunt LSI

30 januari 2020

19u04

Bron: LSI 2 Staden Bij een botsing op het kruispunt van de Meulebroekenlaan en de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke (Staden) zijn donderdagvoormiddag twee automobilisten lichtgewond geraakt.

Op het kruispunt werd de Volkswagen Golf van Michel P. (63) uit Staden, die uit een zijweg kwam en de Roeselarestraat wou oprijden, iets over 10 uur in de flank gegrepen door een Suzuki Swift die vanuit Roeselare kwam aangereden. Achter het stuur van die wagen zat Charlotte D. (27) uit Staden. Beide wagens liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval was de weg een tijdje versperd.