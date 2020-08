Tractor valt van aanhangwagen en raakt fietsster (56): slachtoffer zwaargewond



Alexander Haezebrouck

05 augustus 2020

22u09 4 Staden Langs de Houthulststraat tussen Staden en Houthulst is woensdagavond rond 19.30 uur een 56-jarige fietsster zwaargewond geraakt. Bij het ongeval viel een klein landbouwvoertuig van een aanhangwagen en werd één fietsster geraakt.

Het ongeval gebeurde nadat de aanhangwagen waar een tractor op stond plots begon te slingeren waar de Stadenstraat overgaat in de Houthulststraat tussen Staden en Houthulst. Een personenwagen die vanuit de tegenovergestelde richting kwam, botste met de aanhangwagen. De kleine tractor viel daarna van de aanhangwagen. Net op dat moment fietste ook een groepje vriendinnen voorbij. Eén van hen werd door de tractor geraakt. Zij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Stadenstraat en de Houthulststraat tussen Houthulst en Staden urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.