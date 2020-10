Terwijl je van een diner geniet, gebeurt er plots een moord... Ontmasker jij de dader? Sam Vanacker

04 oktober 2020

16u50 0 Staden Toneelvereniging Terra Porcorum uit Westrozebeke gooit het dit najaar over een andere boeg door de coronacrisis. Ze brengen geen gewone productie op de planken, maar pakken uit met een coronaproof moorddiner. “We laten de toeschouwers even in de huid kruipen van detectives.”

Tussen 6 en 15 november brengt Terra Porcorum zeven keer een interactieve toneelvoorstelling, gekoppeld aan een etentje in Speelboerderij ‘t Ganzengoed in de Wallemotestraat. “Per voorstelling worden er maximaal vijftig gasten toegelaten, die per bubbel een tafel krijgen”, legt voorzitter Ferry Willaert uit. “Centraal in de zaal zitten vijf spelers, ook aan een tafel. Tussen de gangen door wordt er toneel gespeeld. We laten de toeschouwers in de huid kruipen van detectives en ze kunnen mee nadenken over een moord. Bij aanvang krijgt iedereen een formulier en na het hoofdgerecht moet iedereen zijn of haar hoofdverdachte op een formulier noteren. Na het dessert volgt dan de grote finale en de ontknoping.”

Driegangenmenu

Wie wil deelnemen aan moorddiner ‘Barcelona’ moet zich vooraf inschrijven bij voorzitter Ferry Willaert op 0474/59.79.96 of info@terraporcorum.be. Er wordt gespeeld op woensdag 11 november (11 uur), op vrijdag 6 en 13 november (19 uur), op zaterdag 7 en 14 november (19 uur) en op zondag 8 en 15 november (11.30 uur).

Wie er nog bij wil zijn, wacht best niet te lang met inschrijven, want de diners op 7 en 14 november zijn nu al volzet. Voor het stuk inclusief driegangenmenu en drank betaal je 60 euro.