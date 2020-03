Tekort aan seizoensarbeiders dreigt drama te worden voor West-Vlaamse landbouw: “Duizenden Polen en Roemenen maakten vorige week rechtsomkeer” Sam Vanacker

23 maart 2020

13u31 81 Staden Door de coronacrisis staan er weinig of geen Oost-Europese seizoensarbeiders op de Vlaamse velden. Het Algemeen Boeren Syndicaat trekt aan de alarmbel. “Normaal kunnen we op 15.000 seizoensarbeiders rekenen. Nu moeten we het met een tiende daarvan doen. Als er niet snel extra mankracht gevonden wordt, dreigen veel gewassen niet of niet volledig geoogst te worden.” Het ABS roept daarom mensen die weinig om handen hebben op om op het veld te gaan werken.

In deze periode van het jaar moeten wintergewassen zoals prei geoogst worden, andere gewassen moeten nu geplant worden. Maar door de coronacrisis kunnen de Vlaamse landbouwers daarbij niet of bijna niet rekenen op de hulp van de Oost-Europese seizoensarbeiders. “Naar schatting tien procent is aanwezig. Dat betekent dat een landbouwbedrijf waar normaal twaalf seizoensarbeiders werken, het nu met amper twee moet doen. Vaak gaat het om manueel werk en alle hulp is dus welkom”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

De VDAB startte ondertussen een campagne om werkzoekenden richting de landbouwsector te leiden, terwijl de overheid de maximaal toegestane arbeidsduur voor seizoensarbeiders verdubbelde van 65 naar 130 dagen. “Dat betekent dat de seizoensarbeiders langer kunnen werken, maar de groep blijft klein. Normaal kunnen we in Vlaanderen rekenen op 15.000 seizoensarbeiders. Velen daarvan waren vorige week onder weg naar ons land, maar maakten rechtsomkeer. Als er geen versterking komt, dreigen gewassen maar half geoogst te worden. Voor de asperges ziet het er nu al heel slecht uit. Twee derde van het seizoen is al voorbij. Als de asperges niet elke dag geoogst worden, dan kan je ze niet verkopen.”

Ook in buurlanden

“Als we nu niet genoeg kunnen planten, dan kunnen we straks niet genoeg oogsten. Het probleem doet zich trouwens voor in heel Europa. Ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zitten landbouwers met de handen in het haar. We verwachten bijkomende maatregelen van de overheid. Zo zou het systeem van flexijobs, dat in onze sector nog niet bestaat, bijvoorbeeld soelaas kunnen bieden. We vroegen de bevoegde ministers om alle mogelijke pistes te onderzoeken, maar alle hulp is en blijft dus sowieso welkom. Vandaag leggen we de zaadjes voor de oogst van morgen. Figuurlijk, maar in ons geval ook letterlijk”, aldus nog Vandamme. “Een haperende agrovoedingsketen moet ten allen tijde vermeden worden. Dat is een scenario dat niemand wil. Wij niet, de voedingssector niet, de consument ook niet en de politiek nog veel minder.”

Er zijn ongetwijfeld mensen die graag in de gezonde buitenlucht nuttig werk willen verrichten. Er volgen moeilijke dagen en weken. Met het Algemeen Boerensyndicaat willen we de vraag naar en het aanbod van helpende handen bij elkaar brengen Chris Verhaeghe, schepen van Landbouw

Bij preiboer Davy Vanneste uit Staden laat het gebrek aan arbeiders zich nu al voelen. “Veel Polen en Roemenen zijn naar huis teruggekeerd of zullen de komende weken niet komen”, zegt lokaal ABS-voorzitter en landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). “Niet alleen is dit een financiële aderlating voor de boeren, het is ook nefast voor de voedselbevoorrading in onze winkels. Er zijn ongetwijfeld mensen die graag in de gezonde buitenlucht nuttig werk willen verrichten. Er volgen moeilijke dagen en weken. Met het Algemeen Boerensyndicaat willen we de vraag naar en het aanbod van helpende handen bij elkaar brengen.”

Wie een handje wil helpen of hulp zoekt, kan terecht op helpendehanden@absvzw.be.