Tablets voor wzc De Oever, wzc Ter Westroze en vzw Kerckstede dankzij #virtualhugs Sam Vanacker

18 mei 2020

12u28 1 Staden De drie Stadense zorginstellingen wzc De Oever, wzc Ter Westroze en vzw Kerckstede hebben door het project #virtualhugs elk drie gloednieuwe tablets in huis.

Begin april lanceerden consultingbureau Deloitte, de sociale onderneming Close the Gap en de Brusselse universiteit VUB het project #virtualhugs. Via een online platform kunnen bedrijven gebruikte tablets en smartphones registreren of geld doneren voor de aankoop van nieuwe apparatuur. Het project kon ook rekenen op financiële steun van de Vlaamse regering en de voorbije weken werden al 2.115 tablets en smartphones helemaal gratis verdeeld over zorginstellingen in heel Vlaanderen. Dankzij gemeenteraadslid Tom Lemahieu en zorgschepen Nathalie Depuydt (beiden Open Vld) gebeurde dat vorig weekend ook in Staden.

“Tom contacteerde me en stelde voor om deel te nemen aan het project”, zegt Nathalie Depuydt. “Zo gezegd, zo gedaan en ongeveer drie weken geleden tekende ik in naam van de twee woonzorgcentra en Kerckstede in op #virtualhugs. Met succes, want amper twee dagen later al kreeg ik de bevestiging dat de bewoners van alle drie de zorginstellingen konden rekenen op negen splinternieuwe tablets. Samen met Tom heb ik die afgelopen weekend verdeeld. Dit is een fantastisch initiatief dat ervoor zorgt dat de bewoners in deze coronatijden beter in contact kunnen blijven met familie en vrienden.”