Studie voor meer zonnepanelen op

openbare gebouwen in Staden Sam Vanacker

30 april 2020

15u11 1 Staden Staden gaf samen met het Vlaams Energiebedrijf het startschot van een studie die moet resulteren in duurzamere gemeentelijke gebouwen. Elk gebouw krijgt een energiescan en op basis van die scans zullen er dan wel of niet zonnepanelen worden voorzien.

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) ondersteunt al langer de publieke sector bij de zoektocht naar een duurzamer energiebeheer. In een eerste stap gaat het VEB een energiescan uitvoeren op de gemeentelijke werkplaatsen, de brandweerkazerne, het AC/DC, het SWOK, het woonzorgcentrum De Oever, het recyclagepark, het sport- en jeugdcentrum Tiendenberg en de kinderopvang in Oostnieuwkerke. Op basis van die studie komen er dan aanbevelingen voor het investeren in zonnepanelen, weliswaar afhankelijk van de technische mogelijkheden en het budget van het gemeentebestuur.