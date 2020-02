Straks zelf tomaatjes en aardbeien kweken onder glas dankzij volkstuinserre Lochting Boerenhol SVR & CDR

19 februari 2020

16u22 2 Staden Zelf tomaatjes, aardbeien of zelfs paprika’s kweken in een echte serre? Het kan vanaf maart in de Kleine Veldstraat dankzij Delfien De Burghgrave en Michaël De Loof. Het jonge koppel uit Staden gaat namelijk de ongebruikte serre achter hun woonst omtoveren in een volkstuintjesproject.

Delfien (33) is een geboren en getogen Stadense en zes jaar geleden ging ze met haar partner Michaël (33) en hun kinderen in haar ouderlijke huis in de Kleine Veldstraat 34A wonen. “Mijn ouders waren vroeger tuinbouwers en toen ze daarmee stopten, werd de serre achter het huis verhuurd. Toen de pachter er halfweg 2019 mee ophield, beslisten we om de leegstaande serre een tweede leven te geven met een volkstuintjesproject. Afbreken zou zonde zijn, want de serre is nog prima onderhouden. Bovendien hebben we met 3.000 vierkante meter ruimte zat.”

Landbouwgemeente

“In theorie kunnen we tot tachtig volkstuintjes van ongeveer 25 vierkante meter ter beschikking stellen. Daarnaast gaan we een stuk van zowat 500 vierkante meter inzaaien met gras, dat dan dienst kan doen als gemeenschappelijke ruimte”, gaat Michaël verder. “Omdat Staden een landbouwgemeente is en je volkstuintjes vooral in steden ziet was het moeilijk om in te schatten hoe groot de interesse was, maar van meet af aan kregen we positieve reacties. De aanleg van de perceeltjes start pas volgende week en nu al zijn er tien verhuurd.”

Iets oudere mensen die kleiner gaan wonen zijn en geen plaats meer hebben voor een moestuin zijn geïnteresseerd, maar ook voor jonge gezinnen met kinderen kan een moestuintje onderhouden een heel mooie activiteit zijn. Delfien De Burghgraeve

“Iets oudere mensen die kleiner gaan wonen zijn en geen plaats meer hebben voor een moestuin zijn geïnteresseerd, maar ook voor jonge gezinnen met kinderen kan een moestuintje onderhouden een heel mooie activiteit zijn. In die zin speelt het sociale aspect voor ons dus ook een belangrijke rol. Onderling kunnen de tuiniers dan zelfs hun kennis en ervaring met elkaar delen.”

Het hele jaar door

De grootste troef van Lochting Boerenhol, zoals het project heet, is uiteraard de serre zelf. “Bij buitentuintjes ben je voor de kweek afhankelijk van het weer en van het seizoen, maar bij ons kan je het hele jaar door groenten kweken. Bovendien is het onder glas altijd een paar graden warmer, waardoor ook aardbeien en zelfs paprika’s tot de mogelijkheden behoren. Al mag je bij ons kweken wat je wil. En voor wie geen ervaring heeft gaan we sowieso voor enkele workshops zorgen.”

Wie een perceeltje wil huren bij Lochting Boerenhol betaalt daar amper 12,50 euro per maand voor. Het project gaat in maart van start. Meer info op de facebookpagina van Lochting Boerenhol of op 0499/13.41.79.