Stadense rioolputjes krijgen slogan ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ SVR

06 december 2019

13u11 0 Staden ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’. Die boodschap vind je voortaan naast verschillende rioolputjes in Staden. Het gaat om een actie van het gemeentebestuur in navolging van de campagne van intercommunale Intradura en Mooimakers om de vervuiling van waterlopen via rioolputjes tegen te gaan.

Het opschrift is ondertussen al in tientallen West-Vlaamse gemeenten te vinden naast honderden rioolputjes en ook Staden springt nu mee op de kar. Veel mensen denken dat het water in de rioolputjes via het riool naar een waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar vaak is dat niet meer het geval. Overal in Vlaanderen worden de oude gemengde rioleringstelsels namelijk vervangen door nieuwe gescheiden rioleringen, waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Het water dat in de rioolputjes vloeit, komt terecht in de buis met regenwater. Zo komen weggegooide peuken dus terecht in de waterlopen en uiteindelijk ook in de zee. Wat betekent dat het afval na verloop van tijd ook in onze voedselketen terechtkomt.

Nog dit: de verf die gebruikt werd voor het aanbrengen van de boodschap is niet-permanente krijtverf, die na zes maanden vanzelf verdwijnt.