Stadense cafébaas wil dat meer gefortuneerde medemensen dertig procent van hun loon afstaan aan sociale zekerheid Sam Vanacker

17 april 2020

12u42 0 Staden Geert Denys, de man achter café De Weunwaegne in de Ieperstraat in Staden, is met een opmerkelijke online petitie gestart. Hij roept de rijkere medemensen op om drie maanden lang dertig procent van hun inkomen af te staan aan de sociale zekerheid.

“Er wordt veel gepraat over geld en over de schade van de crisis voor de economie dezer dagen. Als cafébaas ben ik blij dat we iets krijgen ter compensatie van de sluiting, maar na de crisis zal ons land centen te kort hebben en daar zal de belastingbetaler voor opdraaien”, zegt Geert. “Als de meer gefortuneerde mensen nu al vrijwillig een duit in het zakje zouden doen, dan kunnen we de sociale zekerheid ten minste al een stevig duwtje in de rug geven.”

“Daarom roep ik politici, topsporters, industriëlen en ceo’s op om drie maanden lang dertig procent van hun maandelijks inkomen af te staan. Ik hoop van harte dat men de portefeuille even wil openen om de medemensen na de crisis erdoor te helpen, al besef ik ook dat dat zal afhangen van het resultaat van de petitie. Vrienden en familie tekenden al, maar we zullen meer zichtbaarheid nodig hebben. Op dit moment is mijn zoon bezig een online facebookcampagne op poten te zetten. Als de online petitie genoeg bijval krijgt, dan gaan we die overmaken aan minister van Sociale Zaken Maggie de Block.”

De petitie van Geert is hier te vinden. Vrijdagmiddag telde ‘30% voor Solidariteit’ 43 digitale handtekeningen.