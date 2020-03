Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd zingt ‘Imagine’ voor de webcam Sam Vanacker

30 maart 2020

13u36 1 Staden Francesco Vanderjeugd zegt het met muziek. Zondagavond stuurde de burgemeester van Staden een filmpje de wereld in waarin hij het nummer ‘Imagine’ van John Lennon integraal zingt voor zijn webcam. “Ik heb toch even getwijfeld om het online te zetten.”

Over het zangtalent van de liberale burgemeester gaan we ons niet uitspreken, maar hij brengt het nummer met veel overgave. Met het filmpje, dat gaat gepaard met de boodschap ‘Stay Home’, roept Vanderjeugd iedereen op om de moed er in houden. Sinds zondagavond staat het op Facebook. Het werd al bijna 3.000 keer bekeken.

Verbondenheid

“Ik heb even getwijfeld of ik het online zou zetten of niet, maar uiteindelijk vond ik het een mooie manier om de mensen een hart onder de riem te steken bij de start van deze nieuwe coronaweek”, zegt Francesco. “Ik kan misschien fysiek geen mensen ontmoeten, maar zo bied ik toch wat mentale steun aan de inwoners van Staden. Het nummer Imagine is trouwens speciaal voor mij. Bij de stille mars voor Ann-Laure Decadt (de Oostnieuwkerkse die in oktober 2017 om het leven kwam bij een terreuraanslag in New York - nvdr.) kwam Wim Opbrouck het lied zingen. Dat was een kippenvelmoment waarbij de verbondenheid tussen de mensen bijna tastbaar was. Daarom vond ik het gepast om het nu ook te brengen. Het symboliseert voor mij de band tussen mensen.”

Vanderjeugd geeft nog mee dat hij wel vaker aan het zingen slaat voor de computer. “Na het werk gebeurt het wel eens dat ik wat muziek opzoek op Youtube en wat zing. Ik kan me daar helemaal in verliezen. Zingen ontspant me. Ooit heb ik André Hazes gecoverd op een podium. Ondertussen krijg ik al aanbiedingen om duetten op te nemen met lokale zangers, maar daar ga ik toch voor passen’, lacht Vanderjeugd.