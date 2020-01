Stadens jeugdconsulent wordt nieuwe communicatieverantwoordelijke gemeente Sam Vanacker

27 januari 2020

15u41 0 Staden Stadens jeugdconsulent Kevin Moeyaert (32) geeft zijn carrière een nieuwe wending. Vanaf april wordt hij de nieuwe communicatieverantwoordelijke bij de gemeente. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe jeugdconsulent.

“Ik heb vier mooie jaren achter de rug als jeugdconsulent, maar eens je de dertig voorbij bent, is het tijd om plaats te ruimen voor de jongere garde”, vindt Kevin. “Bovendien ben ik in november 2018 papa geworden en sindsdien zoek ik naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Toen bleek dat er een proef uitgeschreven werd voor communicatieverantwoordelijke heb ik me kandidaat gesteld en ik ben als sterkste kandidaat uit de bus gekomen.” Kevin is sociaal werker ven opleiding, maar voor hij bij de dienst Vrije Tijd in Staden aan de slag ging, werkte hij zes jaar bij de communicatiedienst van de stad Roeselare.

De gemeente lanceerde ondertussen een vacature voor een nieuwe deskundige vrije tijd met specialisatie jeugd. Kandidaturen kunnen nog tot en met 31 januari worden ingediend.