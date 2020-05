Staden zet in op bloemenweides en bijvriendelijke akkers Sam Vanacker

20 mei 2020

17u17 1 Staden Woensdag 20 mei is Wereld Bijendag en de g emeente Staden, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en de Stadense imkers bundelen de krachten voor meer biodiversiteit.

“Om de openbare en private ruimte bijenvriendelijk in te richten, de bevolking te sensibiliseren en waar mogelijk bijen te monitoren, start Stad-Land-schap het project ‘Kruisbestuivers’. Staden is samen met Hooglede, Moorslede, Ingelmunster, Wingene en Ruiselede een van de eerst zes gemeenten die mee stappen in dit verhaal”, zegt landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open Vld). “In het najaar van 2019 zaaiden we al bloemenweides in aan het E. Dermautpark, de groenzone aan het AC/DC en de weide aan het Polderbos. Op twee van die drie locaties komt er straks ook een apart bijenhotel bij. Voor het beheer wordt samengewerkt met Stadense imkers.”

Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, lanceert dan weer een nieuw project gericht op landbouwers, door onbenutte akkerstroken in te zaaien als bloemenstrook. Daarbij focust de vzw op bloemenmengsels die afgestemd zijn op lokale teelten zoals bloemkool, prei, courgettes en wortelen. Ook de teeltvrije zone van één meter langs grachten en waterlopen leent zich als bloemenstrook.

Geïnteresseerde landbouwers die bereid zijn vrijliggende akkerstroken of teeltvrije zones als bloemenstrook aan te leggen, kunnen zich kandidaat stellen via www.staden.be/bloemstrook. In ruil voor hun engagement krijgen ze een gratis bloemenmengsel, een jaarlijkse maaibeurt van de bloemstrook en een natuurlijke akkerbestuiving.