Staden wil vrachtwagensluizen invoeren om zwaar verkeer te weren Sam Vanacker

26 december 2019

11u22 6 Staden Het gemeentebestuur van Staden is van plan om minstens drie verschillende vrachtwagensluizen te plaatsen om zo het zwaar doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Voor de aankoop van de camera’s is 250.000 euro voorzien in de meerjarenplanning.

Het principe van een vrachtwagensluis is vergelijkbaar met dat van een trajectcontrole. Concreet staan er op twee verschillende punten camera’s die de nummerplaten van de vrachtwagens registreren en de reistijd tussen beide punten meten. Op die manier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen vrachtwagens die lokaal moeten leveren en vrachtwagens die louter door het centrum van Staden rijden. Qua locaties denkt het gemeentebestuur aan de Houthulststraat, de Ieperstraat en de Bruggestraat. Het grootste struikelblok is en blijft echter de N36, de gewestweg die pal door het centrum van Staden voert. Die weg is geen eigendom van de gemeente en om ook daar een vrachtwagensluis te krijgen, hoopt Staden op de medewerking van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De realisatie van de plannen is waarschijnlijk pas voor de tweede helft van deze legislatuur. In eerste instantie wordt namelijk het zwaar vervoer in Westrozebeke aangepakt door een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Sint-Elooistraat en de Provinciebaan. Daarvoor is 660.000 euro voorzien.