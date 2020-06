Staden voorloper in ‘verledding’ openbare verlichting Sam Vanacker

29 juni 2020

09u49 0 Staden Staden wil tegen 2025 tachtig procent van de 2.360 verlichtingspalen in de gemeente voorzien van energiezuinige LED-verlichting. De gemeente krijgt daarvoor een subsidie van 100.000 euro. De totale kost is geraamd op 884.000 euro.

In tegenstelling tot de meeste Vlaamse gemeenten, die ervoor kiezen om hun openbaar verlichtingsnet integraal te verkopen aan distributienetbeheerder Fluvius, houdt Staden het verlichtingsnet in eigen beheer. Al is het sowieso ook Fluvius die de zogenaamde ‘verledding’ zal uitvoeren in Staden. “Doordat we ons net niet verkopen kunnen we zelf bepalen hoe snel we de verledding doorvoeren”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Tegen 2025 zal 80 procent van de openbare verlichting in onze gemeente verled zijn. Daarmee zijn we een trotse voorloper in Vlaanderen.”

Warm wit en koud wit

“Die inspanning zal jaarlijks zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot van 67 ton. Dat komt overeen met 402.000 kilometer met een personenwagen of 67 keer de vliegreis Brussel-Istanbul heen en terug”, aldus de burgemeester. “Een bijkomend voordeel is de kleur van het licht. Veel van de huidige lampen geven een oranje lichtkleur. Maar dit maakt het moeilijk om donkere kleuren, zoals bruin, rood of zwart van elkaar te onderscheiden. LED-verlichting zorgt voor veel witter licht dat voor een groter veiligheidsgevoel zorgt. Binnen de bebouwde kom kiezen we voor gezellig warm wit licht, buiten de bebouwde kom kozen we koud wit licht met het oog op veiligheid.”

Doofprogramma

“Daarnaast zullen enkele bestaande overbodige lichtpunten weggenomen worden”, gaat Vanderjeugd verder. “Na advies van de mobiliteitsraad, de landbouwraad en de milieuraad werd besloten om 170 lichtpunten weg te nemen. Ook die ingreep draagt bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot, net als het doven van de verlichting tussen 23 uur ‘s avonds en 4 uur ‘s morgens. Dat doofprogramma werd al in 2015 ingevoerd en dat blijft behouden, ook na de verledding.”

Het provinciebestuur wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied tegen 2050 en ondersteunt lokale besturen bij klimaatacties die inzetten op de vermindering van CO2. Staden kan rekenen op een subsidie van 100.000 euro. De totale kost is geraamd op 884.000 euro.