Staden viert Rerum Novarum met kampioenschap ter plaatse fietsen

23 mei 2019

08u57 0 Staden Beweging.net organiseert een originele activiteit om Rerum Novarum in de kijker te zetten. Op zaterdag 25 mei vindt het eerste kampioenschap van Staden ‘ter plaatse fietsen’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar plaats.

Beweging.net wil hiermee aantonen dat fietsen leuk en speels kan zijn. “Deelnemers moeten een afstand van vijf meter afleggen en hier zo lang mogelijk over doen zonder een voet op de grond te zetten of de nadar vast te grijpen”, legt Marc van Ysacker uit. “Het parcours ligt in de Roeselarestraat en kandidaten kunnen zich vanaf 17 uur inschrijven. Alle kinderen die in Staden, Oostnieuwkerke of Westrozebeke wonen of naar school gaan, mogen mee doen. Deelnemen is gratis en onze Fietsbieb regelt de fietsjes.”

Verdere Rerum Novarumactiviteiten zijn op 29 mei de filmvoorstelling van ‘La Fille Inconnue’ om 20 uur in de Nestel in Westrozebeke, misvieringen op 26 mei om 9 uur in Oostnieuwkerke en op 2 juni om 10.30 uur in Staden en een vinkenzetting op zaterdag 1 juni vanaf 7.30. Inschrijven in het Cardijncentrum.

